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Мастеров Бурятии приглашают на выставку-конкурс «Уран дархан»

Мастеров Бурятии приглашают на выставку-конкурс «Уран дархан»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Победители разделят призовой фонд в 1,8 млн рублей

В Бурятии объявлен конкурс творческих проектов народных художественных промыслов «Уран дархан». Для участия в конкурсе мастера готовят презентации с кратким описанием, эскизами будущих работ в разных направлениях народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Жюри определит лауреатов, между которыми будет распределён конкурсный фонд в 1,8 млн рублей.

На конкурс уже поступили заявки от известных мастеров республики. Например, лауреат государственной премии Бурятии Алима Цырендоржиева участвует с проектом по изготовлению гобеленов из конского волоса; Андрей Мэрдыгеев представляет коллекцию бурятских ножей; Алла и Павел Павловы, Баир Рабданов – сувениры; Эржена Буинова – лоскутные панно в технике «аппликативная танка»; Мария Инкижинова – керамику; Илона Ринчинэ, Юлия Золотоева, Софья Поселенова – традиционные войлочные изделия в технике мокрого и сухого валяния. Выставка станет стартовой площадкой для молодых талантливых мастеров таких, как Оюна Юндунова, Ирина Акинфеева из мастерской «Чудодел», ювелир Андрей Базарсадаев, студия «Анхор» и других.

Приём заявок на участие в конкурсе продлён до 10 сентября 2021 года. Заявки принимаются на электронную почту: ontrcnt@mail.ru. Справки по тел. 8 (3012) 37-93-60, +7-902-456-10-37.

Работы победителей будут демонстрироваться на республиканской выставке «Уран дархан» в декабре этого года. Напомним, что выставка-конкурс проводится в рамках подготовки празднования столетия республики, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение 18+
конкурс выставка народные промыслы национальная культура Бурятия

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