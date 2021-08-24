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В Иркутской области учебный год начнётся в очном режиме

В Иркутской области учебный год начнётся в очном режиме
Общество,  Фото:pixabay.com
При этом будет учитываться эпидемобстановка в каждом муниципалитете

На территории Иркутской области новый 2021-2022 учебный год планируется начать в очном режиме с учётом эпидемиологической обстановки в каждом муниципальном образовании. Об этом заявил министр образования региона Максим Парфёнов на оперативном совещании 23 августа.

По словам главы регионального ведомства, школьные линейки, посвящённые 1 сентября, рекомендовано проводить только для первых и одиннадцатых классов на открытом воздухе. В случае неблагоприятных погодных условий праздник перенесут в помещение школы, исключая массовое скопление обучающихся, без допуска родителей.

Для остальных параллелей 1 сентября в школах пройдут классные часы, посвящённые Дню знаний. В этом году министерство просвещения России рекомендовало посвятить их Году науки и технологий.

В условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области работа всех образовательных организаций в новом учебном году предполагает особый порядок функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами.

- Это входящая термометрия, санитарные уборки в помещениях, проветривания. За каждым учебным классом по возможности будет закреплено отдельное помещение, расписание занятий разработано с целью максимального разобщения детей из разных классов, ограничат проведение массовых мероприятий. Сейчас активно продолжается вакцинация среди педагогических работников, на которых лежит высокая социальная ответственность, – отметил Максим Парфёнов.

1 сентября в школах региона сядут за парты 35,5 тысячи первоклассников. Всего в школы Иркутской области в новом учебном году придут 341,2 тысячи обучающихся. Численность воспитанников детских садов в новом учебном году составит 143,6 тысячи детей от 1 года до 7 лет. По программам среднего профессионального образования приступят к обучению около 50 тысяч студентов, из них - 12,4 тысячи первокурсников. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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