В Читу едет передвижной музей «Поезд Победы»

Регистрация на выставку уже открыта на официальном сайте
Началась регистрация на посещение передвижной выставки «Поезд Победы» в Чите. Билет бесплатный, поезд будет стоять на вокзале Читы с 24 по 25 августа. Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном вагоне одновременно будет находиться не более 12 посетителей и сопровождающий волонтёр. Запуск групп для просмотра экспозиции осуществляется сеансами каждые 5 минут.
Напомним, что «Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещённая в подвижном составе. Поезд состоит из восьми выставочных вагонов, каждый из которых посвящён отдельному периоду 1940-х годов. В основе экспозиции – трёхмерные панорамы команды молодых художников «Невский баталист»: 13 тем и более 150 скульптур героев с неповторимыми образами. Выставка дополнена мультимедийным сопровождением. В экспозиции используется объёмный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъёмка исторических реконструкций, трёхмерная компьютерная графика с моделями военной техники.
Чтобы посетить экспозицию, необходимо получить бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта (поездпобеды.рф). Там же можно уточнить детали посещения музея.
- Посещение детей в возрасте от 6 лет до 12 лет возможно в сопровождении родителей или законных представителей без их отдельной предварительной регистрации при условии регистрации одного из родителей или законного представителя. Дети от 12 лет могут зарегистрироваться самостоятельно и посетить экспозицию без сопровождения взрослых. Дети младше 6 лет даже в сопровождении родителей не могут посещать экспозицию, - сообщает официальный портал Забайкальского края.
С 22 по 23 августа передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» работал в Улан-Удэ. Фоторепортаж о выставке можно посмотреть здесь.
Возрастное ограничение 12+
В Читу едет передвижной музей «Поезд Победы»
Общество, Фото:
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