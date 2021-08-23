Участники «МОКСЕ-XV» наблюдали за птицами Тункинского района
С 17 по 19 августа национальный парк «Тункинский» в Бурятии посетили участники международной орнитологической конференции Северной Евразии («МОКСЕ-XV»), которая проходит с 23 по 27 августа в Иркутском государственном университете. Участниками конференции стали орнитологи из России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Учёные уделят особое внимание вопросам охраны птиц, изменениям фауны и экологии птиц в связи с глобальными климатическими изменениями и усилением антропогенной нагрузки.
В национальном парке орнитологи побывали в окрестностях сёл Жемчуг, Тунка, Зактуй, Зун-Мурино, Шулуты и посёлка Аршан.
- Тункинский район давно известен среди орнитологов и любителей птиц, как место, где можно встретить, например, степные виды вдалеке от собственно степной зоны. К тому же Тункинский нацпарк расположен недалеко от Иркутска. Наконец, тут просто красиво. Поэтому, коль скоро в Иркутске проводится орнитологическая конференция, разумно выбрать ваш район для одной из экскурсий приезжих участников. Хочу отметить, коллегам, которые живут и работают в равнинной местности, очень понравилось в Тункинском нацпарке, все были в восторге от пейзажей. Удалось увидеть некоторых крупных и редких птиц, например, орлов, орланов, черных аистов, журавлей-красавок. Впрочем, и птички, для нас вполне обычные, тоже заинтересовали. Например, сибирской горихвостки на западе страны нет – она, конечно, сразу же привлекла внимание, - рассказал Игорь Фефелов, доктор биологических наук, сотрудник НИИ биологии ИГУ.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, наблюдение за птицами – это увлекательный процесс. Классические методы работы помогают орнитологам получать сведения об экологии и систематике птиц, сроках миграций и даже о физиологии и морфологии.
Нацпарк в Бурятии посетили учёные-орнитологи
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