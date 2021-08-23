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В Бурятии не горят леса

В Бурятии не горят леса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии на данный момент нет лесных пожаров.

- Сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки возгораний в лесах республики не обнаружено, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 134 лесных пожара на площади 1,8 тысяч га. За аналогичный период прошлого года было 526 лесных пожаров общей площадью 89,9 тысяч га.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 23 августа в России действует 163 лесных пожара на площади 1 189 186 га. В Якутии идёт борьба с пожарами на площади более миллиона га. На втором месте по площади Иркутская область, где сейчас борются с 15 пожарами, действующими на 98 тыс га.


лесные пожары

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