В Бурятии нет лесных пожаров

За прошедшие сутки в лесах республики лесных пожаров не обнаружено.
Жителям Бурятии напоминают: в республике действует особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;
- курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.
Также жителям напоминают, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа. Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.