В Бурятии нет лесных пожаров



- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;

- курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.



Также жителям напоминают, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа. Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



За прошедшие сутки в лесах республики лесных пожаров не обнаружено.Жителям Бурятии напоминают: в республике действует особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: