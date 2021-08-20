В бурятском заказнике инспекторы встретили краснокнижного ежа

Ёжик спокойно отнёсся к присутствию людей и даже немного попозировал на камеру
Даурского ежа повстречали на проезжей части государственные инспекторы Алтачейского заказника в Бурятии. Инспекторы сразу поспешили убрать малыша, чтобы он не попал под колеса автомобиля.
- Когда ёжика взяли в руки, он даже не свернулся в клубок, как обычно это происходит, а спокойно отнёсся к присутствию людей и даже немного попозировал на камеру, - отмечают в Байкальском заповеднике.
Даурский ёж считается одной из древнейших разновидностей млекопитающих из семейства ежовых. Из-за скрытого образа жизни именно этот вид оказался менее всего исследован учёными.
Ёж небольшого размера с короткими иглами, окрас которых варьируется от светло-песочного до тёмно-бурого; окрас грубого меха на брюшке — от серого до тёмно-бурого. Верхняя часть головы соломенно-белёсая. Он менее колюч, чем обычный ёж, так как иглы направлены назад.
Название даурского ежа происходит от основного места обитания, которыми являются Забайкалье и Западное Приамурье. Даурский ёж занесён в Красную книгу России.
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