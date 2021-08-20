 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 августа

19 августа

Популярное

В бурятском заказнике инспекторы встретили краснокнижного ежа

В бурятском заказнике инспекторы встретили краснокнижного ежа
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Ёжик спокойно отнёсся к присутствию людей и даже немного попозировал на камеру

Даурского ежа повстречали на проезжей части государственные инспекторы Алтачейского заказника в Бурятии. Инспекторы сразу поспешили убрать малыша, чтобы он не попал под колеса автомобиля.

- Когда ёжика взяли в руки, он даже не свернулся в клубок, как обычно это происходит, а спокойно отнёсся к присутствию людей и даже немного попозировал на камеру, - отмечают в Байкальском заповеднике.

Даурский ёж считается одной из древнейших разновидностей млекопитающих из семейства ежовых. Из-за скрытого образа жизни именно этот вид оказался менее всего исследован учёными.

Ёж небольшого размера с короткими иглами, окрас которых варьируется от светло-песочного до тёмно-бурого; окрас грубого меха на брюшке — от серого до тёмно-бурого. Верхняя часть головы соломенно-белёсая. Он менее колюч, чем обычный ёж, так как иглы направлены назад.

Название даурского ежа происходит от основного места обитания, которыми являются Забайкалье и Западное Приамурье. Даурский ёж занесён в Красную книгу России.
заказники дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В бурятском заказнике инспекторы встретили краснокнижного ежа
В бурятском заказнике инспекторы встретили краснокнижного ежа
Общество, 20.08.2021
Ёжик спокойно отнёсся к присутствию людей и даже немного попозировал на камеру
В Улан-Удэ объявилась мать, бросившая двух маленьких дочерей
В Улан-Удэ объявилась мать, бросившая двух маленьких дочерей
Общество, 20.08.2021
Детей в комнате общежития нашла соседка
В Улан-Удэ осуждённых обучили основам фотографирования
В Улан-Удэ осуждённых обучили основам фотографирования
Общество, 20.08.2021
Мастер-класс провёл фотограф Евгений Печкин
В Бурятии в Селенгу выпустили мальков байкальского осетра
В Бурятии в Селенгу выпустили мальков байкальского осетра
Общество, 20.08.2021
Мальки достигли идеального размера и веса для выпуска в своё естественное обитание. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В Бурятии посетили 70% хозяйств в ходе микропереписи
В Бурятии посетили 70% хозяйств в ходе микропереписи
Общество, 20.08.2021
Близится к концу работа в Муйском районе
В Улан-Удэ Росгвардия ко Дню флага провела торжественный развод
В Улан-Удэ Росгвардия ко Дню флага провела торжественный развод
Общество, 20.08.2021
Мероприятие состоялось на плацу управления Росгвардии
«Огромное счастье»: Мама Адисы Гармаевой поделилась успехами дочки
«Огромное счастье»: Мама Адисы Гармаевой поделилась успехами дочки
Общество, 20.08.2021
Малышка, которая раньше не могла даже поднять голову, становится всё крепче
С Шумакских источников вертолётом эвакуировали двух туристов
С Шумакских источников вертолётом эвакуировали двух туристов
Общество, 20.08.2021
Одному из мужчин потребовалась помощь медиков
В Улан-Удэ осуждённые женщины сыграли в городки
В Улан-Удэ осуждённые женщины сыграли в городки
Общество, 20.08.2021
В колонии отметили День городошного спорта
В Бурятии за сутки один человек скончался от ковида
В Бурятии за сутки один человек скончался от ковида
Общество, 20.08.2021
Число госпитализированных больных опустилось ниже отметки 500 
В Улан-Удэ на детских площадках спят собаки и испражняются коровы
В Улан-Удэ на детских площадках спят собаки и испражняются коровы
Общество, 20.08.2021
Почти все проверенные общественниками детские площадки получили замечания 
В Улан-Удэ деревья закатали в бетон
В Улан-Удэ деревья закатали в бетон
Общество, 20.08.2021
На радикальные меры пошли сотрудники управляющей компании
В Бурятии собирают «культурное наследие народов республики»
В Бурятии собирают «культурное наследие народов республики»
Общество, 20.08.2021
Сотрудники Национального музея успели побывать в 10 районах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^