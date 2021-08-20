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В Улан-Удэ Росгвардия ко Дню флага провела торжественный развод

В Улан-Удэ Росгвардия ко Дню флага провела торжественный развод
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мероприятие состоялось на плацу управления Росгвардии

В преддверии Дня государственного флага России на плацу территориального управления Росгвардии по Бурятии провели торжественный развод личного состава территориального управления и заступающих нарядов подразделений вневедомственной охраны.

Гимн исполнили сами сотрудники и военнослужащие. Под гимн был поднят российский триколор.



Начальник штаба - заместитель начальника управления Росгвардии по Бурятии полковник Алексей Вертей поздравил личный состав с государственным праздником. Он поблагодарил сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

- Мы живём в великой стране с богатой многовековой историей, культурой и традициями. Сегодня мы создаём историю нашей страны под флагом, цвета которого символизируют силу, веру, благородство, любовь к Родине, это те качества, которые во все времена помогали нам побеждать, - отметил Алексей Вертей.

После развода росгвардейцы заступили на охрану общественного порядка в Улан-Удэ.



Справка:

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. В этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление, которым постановил считать историческим и официальным национальным флагом России полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Сам Пётр I в 1705 году издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

В XIX веке три цвета флага получили официальное толкование. Красный цвет означал державность, синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый – цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России. В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
Росгвардия день флага

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