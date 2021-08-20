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Медпоезд увеличит время стоянки на станциях Забайкалья

Медпоезд увеличит время стоянки на станциях Забайкалья
Общество,  Фото:pixabay.com
ПКДЦ «Академик Фёдор Углов» оказывает бесплатные медуслуги жителям края

В связи с большим спросом на медицинские услуги передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Фёдор Углов» время стоянки на отдельных станциях Забайкальского края будет увеличено до 2 дней. Кроме того, в заявленный ранее список станций, где будет работать медпоезд, будут добавлены Ульякан, Сретенск и станция Шерловая повторно.

График будет скорректирован следующим образом:
- станция Приисковая – 21, 22 августа;
- станция Куэнга – 23, 24 августа;
- станция Зилово – 25, 26 августа;
- станция Ульякан – 27 августа;
- станция Урюм – 28, 29 августа;
- станция Сбега – 30, 31 августа;
- станция Ксеньевская – 1, 2 сентября;
- станция Амазар – 3, 4 сентября;
- станция Сретенск – 5,6 сентября;
- станция Шерловая – 7, 8 сентября.

Напомним, что передвижной консультативно-диагностический центр ОАО «РЖД» «Академик Фёдор Углов» начал свою работу в Забайкалье с 9 августа. За 10 дней медицинские услуги смогли получить 1262 жителя отдалённых населённых пунктов при железнодорожных станциях. Наибольшее количество пациентов – 202 человека - врачи приняли на станции Могойтуй.

За время работы поезда было зафиксировано более 2,2 тыс. посещений узких специалистов. Наиболее востребованы у посетителей поезда услуги лора, невролога и кардиолога.

Кроме того, все желающие могут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. За 10 дней работы медпоезда прошли вакцинацию 175 человек.

Для получения услуг необходимо предоставить полис обязательного медицинского страхования (ОМС), паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Все услуги оказываются бесплатно.

Время работы передвижного консультативно-диагностического центра на станциях с 9:00 до 18:00 местного времени.

- Уточним, что ПКДЦ «Академик Федор Углов» работает ежегодно на территории Забайкальского края и Амурской области, начиная с 2012 года. За 9 лет его услугами воспользовались более 10 тысяч жителей отдалённых населённых пунктов, где недоступна квалифицированная медицинская помощь. Среди них работники Забайкальской железной дороги, пенсионеры железнодорожного транспорта и жители поселений, - сообщает пресс-служба ЗабЖД.
Забайкальский край медицинская помощь железная дорога здравоохранение РЖД коронавирус вакцинация

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