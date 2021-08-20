«Травку» мужчина собрал в поле
Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранение без цели сбыта наркотических средств.
В январе в поле, вблизи одного из населённых пунктов района, мужчина собрал части дикорастущей конопли массой 89 граммов. Собранные наркотики он хранил на животноводческой ферме за постройками. Преступные действия пресечены сотрудниками полиции.
Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жителя Бурятии отправили в колонию за хранение наркотиков
Общество, Фото:
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