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Ангарчанина наказали за продажу арестованного авто

Ангарчанина наказали за продажу арестованного авто
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина отправится на обязательные работы

41-летний ангарчанин, продавший автомобиль, на который был наложен арест, предстал перед судом.

Мужчина признан виновным в отчуждении имущества, подвергнутого аресту, совершённом лицом, которому это имущество вверено, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В январе 2021 года судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль ангарчанина за его долги по алиментам. Машина оставлена собственнику на ответственное хранение во дворе дома. При этом должника предупредили об уголовной ответственности за растрату и отчуждение арестованного имущества.

Несмотря на это, в феврале 2021 года ангарчанин, не уведомив пристава, без его согласия продал автомобиль своему знакомому.

Суд назначил мужчине наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.
растрата

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