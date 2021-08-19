Ангарчанина наказали за продажу арестованного авто

Мужчина отправится на обязательные работы



41-летний ангарчанин, продавший автомобиль, на который был наложен арест, предстал перед судом.



Мужчина признан виновным в отчуждении имущества, подвергнутого аресту, совершённом лицом, которому это имущество вверено, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



В январе 2021 года судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль ангарчанина за его долги по алиментам. Машина оставлена собственнику на ответственное хранение во дворе дома. При этом должника предупредили об уголовной ответственности за растрату и отчуждение арестованного имущества.



Несмотря на это, в феврале 2021 года ангарчанин, не уведомив пристава, без его согласия продал автомобиль своему знакомому.



Суд назначил мужчине наказание в виде 100 часов обязательных работ.



Приговор в законную силу не вступил.

