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На Байкале восстановят леса

На Байкале восстановят леса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подписано соглашение о проведении лесовосстановительных мероприятий и создании лесопитомников

16 августа в Москве подписано трёхстороннее соглашение о проведении лесовосстановительных мероприятий и создании лесопитомников на Байкальской природной территории и на особо охраняемых природных территориях в частности. Свои подписи под документом поставили председатель всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, директор объединённой дирекции государственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка Умар Рамазанов, а также представители АО «НЭО» (дочернее предприятие госкорпорации «Ростех»): управляющий партнёр Артём Мищенко и руководитель проекта «Экология» Максим Благов.

Цели, изложенные в документе, заключаются в ликвидации последствий лесных пожаров и обеспечении пожарной и санитарной безопасности лесов. Для проведения лесовосстановительных мероприятий, а также создания лесопитомников, стороны обязались в срок до 30 декабря 2021 года разработать и утвердить дорожную карту мероприятий.

- Я много соглашений в своей жизни подписал, но это – одно из важнейших, — сказал Вячеслав Фетисов. — Мы должны заботиться о природе и окружающей среде, чтобы передать нашим детям и внукам богатство России. То, что сегодня происходит с российскими лесами — недопустимо. Потребуются колоссальные усилия, чтобы восстановить утраченное. Это должна быть системная работа, нам необходим механизм восстановления лесов. И это соглашение – часть такого механизма.

Подписанию соглашения предшествовал запуск проекта «Зелёные питомники России», сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
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