Для исследования ситуации в бухту Песчаная выехали специалисты
В Иркутской области мутный светло-зелёный и бирюзовый цвет байкальской воды взволновал туристов, отдыхавших в минувшие выходные в бухте Песчаная Прибайкальского национального парка. В социальных сетях появились кадры, на которых очевидцы демонстрируют непривычный цвет воды и описывают неприятный запах, который доносится от береговой полосы.
16 августа для выяснения ситуации в бухту Песчаная отправились специалисты отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». На борт ведомственного судна также поднялись представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и центра лабораторного анализа и технических измерений по Восточно-Сибирскому региону.
В ходе поездки в бухте состоялся отбор проб воды. Кроме этого, произведено обследование береговой кромки Песчаной и прилегающих к ней бухт на протяжении около 2 километров на предмет потенциальных нарушений, связанных с рекреационной деятельностью расположенных на этом берегу хозяйствующих субъектов.
Официальное заключение и выводы специалистов будут представлены в ближайшее время, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
На Байкале вода изменила цвет и запах
Общество, Фото:
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