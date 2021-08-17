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В Иркутской области разрешили работу саун и спа-салонов

В Иркутской области разрешили работу саун и спа-салонов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также продлена работа летних террас ресторанов

В Иркутской области подписаны изменения в указ от 12 октября 2020 года №279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Согласно документу от 16 августа, в регионе разрешается работа спа-салонов, соляриев, саун, а также учреждений, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений и отдыха. Перечисленные организации при работе должны соблюдать следующие ограничения:
- заполнение помещения посетителями не более 50% от установленной нормы;
- соблюдение социальной дистанции между посетителями 1,5 метра;
- соблюдение ограничений и предписаний, предусмотренных правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области.

Для организаций общественного питания при наличии посетителей на летних террасах и верандах установлена работа с 6:00 до 24:00. Для кинотеатров исключены требования о наличии документов о вакцинации, отрицательном ПЦР тесте, перенесённом не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией.
Иркутская область профилактика коронавирус сауна спа

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