В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали убрать за собой

Мужчине предстоит почистить территорию от порубочных остатков



Как выяснила прокурорская проверка, на территории Кяхтинского лесничества местный житель незаконно вырубил лес общим объёмом 7,13 кубических метров. Уголовное дело в отношении мужчины прекращено в связи с деятельным раскаянием.



В суд был направлен иск об обязании произвести в лесу очистку места незаконной рубки от порубочных остатков в срок до наступления пожароопасного периода 2022 года.



Суд удовлетворил иск.



Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

