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В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали убрать за собой

В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали убрать за собой
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчине предстоит почистить территорию от порубочных остатков

Как выяснила прокурорская проверка, на территории Кяхтинского лесничества местный житель незаконно вырубил лес общим объёмом 7,13 кубических метров. Уголовное дело в отношении мужчины прекращено в связи с деятельным раскаянием.

В суд был направлен иск об обязании произвести в лесу очистку места незаконной рубки от порубочных остатков в срок до наступления пожароопасного периода 2022 года.

Суд удовлетворил иск.

Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура черные лесорубы

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