Мужчине предстоит почистить территорию от порубочных остатков
Как выяснила прокурорская проверка, на территории Кяхтинского лесничества местный житель незаконно вырубил лес общим объёмом 7,13 кубических метров. Уголовное дело в отношении мужчины прекращено в связи с деятельным раскаянием.
В суд был направлен иск об обязании произвести в лесу очистку места незаконной рубки от порубочных остатков в срок до наступления пожароопасного периода 2022 года.
Суд удовлетворил иск.
Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали убрать за собой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия чемпионата страны
Мужчине предстоит почистить территорию от порубочных остатков
Женщина пожаловалась в прокуратуру
Приём будет касаться вопросов нарушения прав несовершеннолетних
Соревнования состоятся в конце сентября
На этой неделе начнётся опрос населения в 12 муниципальных образованиях
Утром при прояснении туманы
Победителей наградят подарочными сертификатами
Спортсмены из Забайкалья представят край на чемпионате России в Екатеринбурге
От республики в финал прошли две команды
В Баян-Улгий введён карантин на 10 дней
Районный этап проводится с 1 сентября по 8 октября
На эти цели правительством РФ выделено региону 14 миллионов рублей
Первое место занял представитель лагеря «Огонёк»
После выздоровления змею и её детёнышей выпустили на волю