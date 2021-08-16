Группа из Индии поучаствовала в бурятском онлайн-проекте

Этно-группа из Индии Gharana Ethno-Fusion представила своё видео для онлайн-проекта Бурятской государственной филармонии My OpenAir live (16+).
Группа была создана в Калькутте в 2006 году. В их мелодиях сплетается акустика народных инструментов и звучание этногитары.
- Музыка группы рассказывает нам о внутренних эмоциях, гармонии между людьми, космической энергии и празднике под названием «Жизнь», - сообщили в пресс-службе филармонии.
Как сообщал «Байкал-Daily», для участия в отборе на «Голос кочевников-2022» можно прислать видео для проекта My Open Air. Видео должно быть снято на природе: у костра, на поляне, у озера.
- Пожалуйста, присылайте нам видео в хорошем качестве. Это должен быть новый ролик, который ещё не был выложен в ваших соцсетях. Мы ждём ваши заявки на почте voicenomad2022@gmail.com до 31 августа, - отметили в филармонии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее свои заявки прислала группа «Маша Мария» и группа «ТРИП» из Великого Новгорода.
В этом году из-за сложной эпидобстановки музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (0+) не состоялся и был перенесён на будущий год. Хотя уже был известен хедлайнер мероприятия – рок-группа «Танцы минус».