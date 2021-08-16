 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 августа

15 августа

Популярное

Группа из Индии поучаствовала в бурятском онлайн-проекте

Группа из Индии поучаствовала в бурятском онлайн-проекте
Общество, 
Проект My Open Air набирает обороты

Этно-группа из Индии Gharana Ethno-Fusion представила своё видео для онлайн-проекта Бурятской государственной филармонии My OpenAir live (16+).

Группа была создана в Калькутте в 2006 году. В их мелодиях сплетается акустика народных инструментов и звучание этногитары.

- Музыка группы рассказывает нам о внутренних эмоциях, гармонии между людьми, космической энергии и празднике под названием «Жизнь», - сообщили в пресс-службе филармонии.


Как сообщал «Байкал-Daily», для участия в отборе на «Голос кочевников-2022» можно прислать видео для проекта My Open Air. Видео должно быть снято на природе: у костра, на поляне, у озера.

- Пожалуйста, присылайте нам видео в хорошем качестве. Это должен быть новый ролик, который ещё не был выложен в ваших соцсетях. Мы ждём ваши заявки на почте voicenomad2022@gmail.com до 31 августа, - отметили в филармонии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее свои заявки прислала группа «Маша Мария» и группа «ТРИП» из Великого Новгорода.

В этом году из-за сложной эпидобстановки музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (0+) не состоялся и был перенесён на будущий год. Хотя уже был известен хедлайнер мероприятия – рок-группа «Танцы минус».



музыканты Индия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ готовится к запуску домостроительный комбинат
В Улан-Удэ готовится к запуску домостроительный комбинат
Общество, 16.08.2021
Запуск производственного процесса планируется в конце сентября
На Бурятию надвигаются ливни
На Бурятию надвигаются ливни
Общество, 16.08.2021
Жителей Бурятии предупреждают о южном циклоне
В Бурятии стартовала «горячая линия» по качеству детских товаров
В Бурятии стартовала «горячая линия» по качеству детских товаров
Общество, 16.08.2021
«Горячая линия» будет работать до 27 августа
В колонии в Улан-Удэ прошёл конкурс эмблем
В колонии в Улан-Удэ прошёл конкурс эмблем
Общество, 16.08.2021
Осуждённые представили эмблемы для Русского географического общества
В Бурятии росгвардейцы помогают в строительстве субургана
В Бурятии росгвардейцы помогают в строительстве субургана
Общество, 16.08.2021
Росгвардейцы вместе с добровольцами залили фундамент под ступу
В Бурятии выявили лучшего лесного пожарного
В Бурятии выявили лучшего лесного пожарного
Общество, 16.08.2021
В конкурсе участвовали 33 человека
Забайкалец совершил ДТП на краденом скутере
Забайкалец совершил ДТП на краденом скутере
Общество, 16.08.2021
Парень украл скутер из чужого гаража
За неделю из Бурятии в Монголию отправлено 38 тонн молочной продукции
За неделю из Бурятии в Монголию отправлено 38 тонн молочной продукции
Общество, 16.08.2021
Продукция соответствовала сопроводительным документам
В Бурятии вылечили пациентку с 93% поражения лёгких
В Бурятии вылечили пациентку с 93% поражения лёгких
Общество, 16.08.2021
На лечении жительница Муйского района находилась две недели
Жители Бурятии стали больше курить
Жители Бурятии стали больше курить
Общество, 16.08.2021
Также республика в числе самых курящих российских регионов
В Бурятии опровергли, что ГИБДД вооружилась дронами
В Бурятии опровергли, что ГИБДД вооружилась дронами
Общество, 16.08.2021
Бурятия ошибочно попала в список регионов, где сотрудники ГИБДД начали использовать дроны
В Забайкалье от коронавируса умерли ещё три пациента
В Забайкалье от коронавируса умерли ещё три пациента
Общество, 16.08.2021
С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 257 человек
Археологи нашли в Бурятии захоронение бронзового века
Археологи нашли в Бурятии захоронение бронзового века
Общество, 16.08.2021
Образцы останков проанализируют в лаборатории Оксфордского университета

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^