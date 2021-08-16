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В Бурятии возобновила работу Усть-Чикойская переправа

В Бурятии возобновила работу Усть-Чикойская переправа
Общество,  Фото:pixabay.com
Работа Татауровской переправы по-прежнему приостановлена

С 16 августа 2021 года возобновлена работа Усть-Чикойской паромной переправы через реку Чикой на автодороге общего пользования регионального значения Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе Бурятии. Об этом рассказали в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Напомним, что ранее работа была приостановлена из-за подтопления подходов к причалам в связи с высоким уровнем воды в реке.

Работа Татауровской паромной переправы через реку Селенга на автодороге Татаурово – Острог в Прибайкальском районе республики по-прежнему приостановлена, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Паромные переправы переправа Бурятия дороги Селенгинский район

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