Работа Татауровской переправы по-прежнему приостановлена
С 16 августа 2021 года возобновлена работа Усть-Чикойской паромной переправы через реку Чикой на автодороге общего пользования регионального значения Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе Бурятии. Об этом рассказали в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Напомним, что ранее работа была приостановлена из-за подтопления подходов к причалам в связи с высоким уровнем воды в реке.
Работа Татауровской паромной переправы через реку Селенга на автодороге Татаурово – Острог в Прибайкальском районе республики по-прежнему приостановлена, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В Бурятии возобновила работу Усть-Чикойская переправа
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