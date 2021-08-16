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В Бурятии назвали финалистов конкурса национальной оперы

В Бурятии назвали финалистов конкурса национальной оперы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Публичный показ трёх театральных эскизов состоится в конце октября

В Бурятии определили имена трёх финалистов конкурса на создание и постановку национальной оперы к столетию образования республики. Из восьми композиторов, прошедших этап либретто, жюри единогласно выбрало следующую тройку:
- Демидова Елена, опера «Эреэхэн» (либретто Дондоков Б.Б.), Новосибирск;
- Дондоков Баир, опера «Эреэхэн» (либретто Дондоков Б.Б.), Москва;
- Нестерова Светлана, опера «Сказка о крыльях» (либретто Куприянова В.М.), Санкт-Петербург.

31 октября на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится публичный показ трёх театральных эскизов (18+), из которых члены жюри выберут победителя. С ним будет заключён контракт на создание бурятской национальной оперы, которую представят зрителю в 2023 году.

- Главная цель конкурса — возрождение традиции формирования бурятского национального театрального репертуара, основанного на событиях из истории бурятского народа, бурятском фольклоре (сказка, легенда, эпос), а также биографиях выдающихся исторических личностей, - сообщает пресс-служба театра оперы и балета.

Напомним, что такой масштабный открытый конкурс впервые проводится в Бурятии.
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