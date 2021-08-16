 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 августа

15 августа

Популярное

Лучник Баир Бадёнов: «Сбился со счёта, какой у меня чемпионат страны»

Общество, 
В мужской сетке чемпионата России, который проходит в Улан-Удэ, принимают участие легендарные лучники

Улан-Удэ в эти дни в третий раз принимает чемпионат России по стрельбе из лука (0+). Этот старт будет отборочным перед чемпионатом мира в США, который состоится с 19 по 26 сентября.

Как сообщал «Байкал-Daily», за медали борются спортсмены из 24 регионов. Всего в Улан-Удэ собрались 211 сильнейших лучников страны. Самые большие делегации выставили Бурятия (как хозяйка турнира), Забайкальский край и Москва.

В мужской сетке чемпионата России принимают участие легендарные Баир Бадёнов (Забайкальский край) и Бальжинима Цыремпилов (Бурятия). Бадёнову – 45 лет, а Цыремпилову – 46.

Баир Бадёнов – бронзовый призёр Игр-2008 в Пекине.

Бальжинима Цыренжапович - многократный чемпион Европы и России, участник четырёх Олимпиад.

- Я даже не могу сказать, какой это у меня чемпионат страны, сбился со счёта, - с улыбкой рассказал Баир Бадёнов.

По словам спортсмена, основные соперники для него сейчас – молодые лучники.

- Бальжинима, конечно, тоже. Мы с ним всю жизнь соперничали. Мы друзья в жизни, а на линии стрельбы – соперники, - поделился Бадёнов.


спорт стрельба из лука чемпионат России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лучник Баир Бадёнов: «Сбился со счёта, какой у меня чемпионат страны»
Лучник Баир Бадёнов: «Сбился со счёта, какой у меня чемпионат страны»
Общество, 16.08.2021
В мужской сетке чемпионата России, который проходит в Улан-Удэ, принимают участие легендарные лучники
В Бурятии предприятие-банкрот задолжало зарплату на 2,2 млн
В Бурятии предприятие-банкрот задолжало зарплату на 2,2 млн
Общество, 16.08.2021
Восемь работников не получили заработную плату 
В Улан-Удэ возможна гроза
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, 16.08.2021
Местами по республике ливни
В Улан-Удэ проинспектировали новое здание школы
В Улан-Удэ проинспектировали новое здание школы
Общество, 15.08.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж, как строилось и как сейчас выглядит новое здание школы №40
Улан-Удэ в третий раз принимает чемпионат России по стрельбе из лука
Улан-Удэ в третий раз принимает чемпионат России по стрельбе из лука
Общество, 15.08.2021
В чемпионате России принимают участие шесть участников Олимпийских игр разных лет. «Байкал-Daily» представляет первый фоторепортаж с чемпионата
На Ольхоне разразился скандал с дискриминацией блогера-инвалида
На Ольхоне разразился скандал с дискриминацией блогера-инвалида
Общество, 15.08.2021
Дискриминация произошла с женщиной, перенёсшей рак четвёртой стадии
В Бурятии сняли фильм про один день из жизни байкальской нерпы
В Бурятии сняли фильм про один день из жизни байкальской нерпы
Общество, 15.08.2021
Пользователи смогли увидеть жизнь нерп от рассвета до заката
В 100-х кварталах Улан-Удэ отключали электричество
В 100-х кварталах Улан-Удэ отключали электричество
Общество, 15.08.2021
Причиной стала неисправность кабельной линии
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 15.08.2021
В республике действует особый противопожарный режим
Три человека скончались в Бурятии от коронавируса за сутки
Три человека скончались в Бурятии от коронавируса за сутки
Общество, 15.08.2021
Суточный прирост заражённых COVID-19 сокращается
В Бурятии засняли «почесушки» снежного барса
В Бурятии засняли «почесушки» снежного барса
Общество, 15.08.2021
В объектив камеры попался снежный барс Мунко
Детей-инвалидов теперь обязаны обслуживать вне очереди
Детей-инвалидов теперь обязаны обслуживать вне очереди
Общество, 15.08.2021
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров
В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров
Общество, 15.08.2021
Мэрия просит быть готовыми к возможной эвакуации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^