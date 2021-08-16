В мужской сетке чемпионата России, который проходит в Улан-Удэ, принимают участие легендарные лучники
Улан-Удэ в эти дни в третий раз принимает чемпионат России по стрельбе из лука (0+). Этот старт будет отборочным перед чемпионатом мира в США, который состоится с 19 по 26 сентября.
Как сообщал «Байкал-Daily», за медали борются спортсмены из 24 регионов. Всего в Улан-Удэ собрались 211 сильнейших лучников страны. Самые большие делегации выставили Бурятия (как хозяйка турнира), Забайкальский край и Москва.
В мужской сетке чемпионата России принимают участие легендарные Баир Бадёнов (Забайкальский край) и Бальжинима Цыремпилов (Бурятия). Бадёнову – 45 лет, а Цыремпилову – 46.
Баир Бадёнов – бронзовый призёр Игр-2008 в Пекине.
Бальжинима Цыренжапович - многократный чемпион Европы и России, участник четырёх Олимпиад.
- Я даже не могу сказать, какой это у меня чемпионат страны, сбился со счёта, - с улыбкой рассказал Баир Бадёнов.
По словам спортсмена, основные соперники для него сейчас – молодые лучники.
- Бальжинима, конечно, тоже. Мы с ним всю жизнь соперничали. Мы друзья в жизни, а на линии стрельбы – соперники, - поделился Бадёнов.
Лучник Баир Бадёнов: «Сбился со счёта, какой у меня чемпионат страны»
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