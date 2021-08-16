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В Бурятии с работником не рассчитались при увольнении

В Бурятии с работником не рассчитались при увольнении
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина обратился в прокуратуру

Бывший работник компании, предоставляющей услуги доступа к телевидению и Интернету на территории Мухоршибирского района Бурятии обратился в прокуратуру и заявил о нарушении его трудовых прав.

Установлено, что при увольнении из компании 17 мая заявителю не выплачен окончательный расчёт. Лишь спустя полмесяца, в июне, в ходе прокурорской проверки с мужчиной произведён окончательный расчёт.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату в срок заработной платы. Организация привлечена к административной ответственности в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.


прокуратура

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