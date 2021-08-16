В Бурятии с работником не рассчитались при увольнении

Мужчина обратился в прокуратуру



Бывший работник компании, предоставляющей услуги доступа к телевидению и Интернету на территории Мухоршибирского района Бурятии обратился в прокуратуру и заявил о нарушении его трудовых прав.



Установлено, что при увольнении из компании 17 мая заявителю не выплачен окончательный расчёт. Лишь спустя полмесяца, в июне, в ходе прокурорской проверки с мужчиной произведён окончательный расчёт.



В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату в срок заработной платы. Организация привлечена к административной ответственности в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





