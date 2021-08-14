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Школьников Бурятии приглашают снять научно-популярные видео

Школьников Бурятии приглашают снять научно-популярные видео
Общество,  Фото:pixabay.com
Собственное видение науки участники могут представить в конкурсе «Знаешь? Научи!»

Школьников Бурятии приглашают принять участие в конкурсе научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Объяснить простыми словами научные теории могут ученики 1-11 классов. Для этого им необходимо снять научно-популярный видеоролик продолжительностью до 3 минут и загрузить его на сайт nauka.uchi.ru в период с 12 августа по 31 октября 2021 года.

Конкурсный видеоролик должен быть посвящён одной из тем номинаций:
- «Естественные науки» (химия, физика, биология, климат и экология, новая медицина, генетика и качество жизни);
- «Общественные и гуманитарные науки» (социология, психология, человек, природа, общество и технологии);
- «Информационные технологии и точные науки» - математика, IT-технологии, робототехника, искусственный интеллект, кибербезопасность;
- «Науки будущего» - освоение космоса, новые производственные технологии и материалы, энергетика будущего, обеспечение безопасности: новые вызовы и угрозы;
- «Глобальные задачи человечества и как наука помогает их решать» - глобальное потепление, природные катаклизмы, борьба с новыми вирусами, сохранение биоразнообразия, старение человечества и т.д.

Лучшие работы конкурса «Знаешь? Научи!» будут определены по результатам проведения открытого голосования на сайте, а также экспертной оценки жюри и оргкомитета конкурса, в состав которых войдут представители науки, бизнеса и медиа. Основными критериями оценки видео станут ясность подачи материала, увлекательность, глубина освещения темы, творчество, сложность темы и работы, способность мотивировать к изучению науки. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Возрастное ограничение 6+
конкурс наука школьники Бурятия видео образование

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