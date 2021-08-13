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В Улан-Удэ особых детей учат плаванию

В Улан-Удэ особых детей учат плаванию
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В республике реализуется социальный проект «Плавание без границ. Особый ребёнок»

В столице Бурятии реализован проект для детей с ограниченными возможностями здоровья «Плавание без границ. Особый ребёнок». Проект принял участие в региональном конкурсе, стал победителем и получил грантовую поддержку в форме субсидии из республиканского бюджета.

- Проект «Плавание без границ. Особый ребёнок» нацелен на гидрореабилитацию и обучение плаванию детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатно в безопасной среде. Мы оказываем поддержку детям с инвалидностью и их семьям, жизненная ситуация которых предполагает огромную работу по восстановлению и развитию детей, – рассказали в центре по обучению плаванию «Золотая рыбка». – Ожидаемые результаты от реализации проекта: адаптация детей к водной среде; обучение навыкам плаваниям, психоэмоциональное и комплексное физическое развитие детей.

В проекте приняли участие дети с особенностями развития. Десятидневный ежедневный курс был направлен на улучшение состояния здоровья детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии.
Улан-Удэ дети с ограниченными возможностями социальная защита населения Бурятия плавание спорт

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