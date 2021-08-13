Школы в районе Бурятии с нарушением заключили договоры на охрану

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, муниципальные учреждения Курумканского района Бурятии нарушили закон в сфере закупок.



Установлено, что пять школ района заключили с коммерческими организациями договоры на оказание охранных услуг на сумму более 600 тысяч рублей каждый. Однако договоры заключены с единственным поставщиком, без применения конкурентных способов определения поставщика.



Начальнику Курумканского районного управления образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в информационной системе размещены извещения о проведении конкурсных процедур на заключение договоров.



По постановлению прокурора директора муниципальных учреждений образования привлечены министерством финансов республики к административной ответственности в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



