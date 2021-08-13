В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, муниципальные учреждения Курумканского района Бурятии нарушили закон в сфере закупок.
Установлено, что пять школ района заключили с коммерческими организациями договоры на оказание охранных услуг на сумму более 600 тысяч рублей каждый. Однако договоры заключены с единственным поставщиком, без применения конкурентных способов определения поставщика.
Начальнику Курумканского районного управления образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в информационной системе размещены извещения о проведении конкурсных процедур на заключение договоров.
По постановлению прокурора директора муниципальных учреждений образования привлечены министерством финансов республики к административной ответственности в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Школы в районе Бурятии с нарушением заключили договоры на охрану
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