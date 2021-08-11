Традиционные соревнования были посвящены памяти Феликса Завелинского
В столице Бурятии, в комплексном центре «Доверие», прошёл очередной турнир по шашкам имени Феликса Завелинского.
- Вначале организаторы и участники турнира вспомнили выдающегося спортивного деятеля, заслуженного работника физической культуры Республики Бурятия, отличника просвещения России, инженера-конструктора авиации Феликса Александровича Завелинского. Его вклад в развитие шашечного спорта в Бурятии и популяризацию шашек среди детей невозможно переоценить, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты региона.
Игроки соревновались по круговой системе розыгрыша, которая позволила всем участникам турнира сыграть между собой. Среди 12 участников турнира были выявлены четыре сильнейших игрока. Так, первое место завоевал Станислав Васильевич А. Почётное второе место у Георгия Михайловича С. Третье место разделили Юрий Валентинович В. и Игорь Михайлович Ш.
Болельщики дружно поддерживали участников. В конце турнира состоялось награждение победителей.
В социальном центре Улан-Удэ прошёл шашечный турнир
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