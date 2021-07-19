На «Золотом голосе Байкала» появятся новые имена этноисполнителей

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Честь республики на международном фестивале «Золотой голос Байкала» защитят три победительницы конкурса исполнителей бурятской песни.На протяжении месяца Елена Шагдурова, Аюна Дашадылыкова и Эльвира Цыденова занимались с репетиторами и артистами театра «Байкал». Молодые артистки надеются, что частые репетиции, распевки, подбор образов, съёмки и разучивание новых аранжировок поможет им составить достойную конкуренцию мировым этно-исполнителями.Поддержать новоиспеченных исполнительниц, которые представят Бурятию, можно с 20 по 23 июля в прямом эфире YouTube театра «Байкал» и портала «Культура.РФ».В конкурсе «Золотой голос Байкала» за лучшее исполнении поборются этнопевцы со всего мира. В первом туре им предстоит исполнить песню из собственного репертуара. Во втором, ключевом и зрелищном этапе они посоревнуются в лучшем исполнении бурятских песен. Оценивать их будет международное жюри.Фестиваль предполагает конкурсную программу, поэтому призовой фонд конкурса составляет один млн рублей. Обладатель гран-при получит 300 тыс. рублей, лауреаты первой, второй и третьей степени – 200 тысяч, 150 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно, приз зрительских симпатий – 100 тысяч и три дипломанта по 50 тысяч рублей.