Участницы представили пародии на Стаса Михайлова и Егора Крида
Осуждённые женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ приняли участие в командном конкурсе «А ну-ка, бабушки!», сообщили в УФСИН по Бурятии.
Конкурс прошёл в два этапа. На первом этапе «Визитная карточка» участницы рассказали о своих командах. На втором этапе конкурсантки представили подготовленные ими пародийные номера и исполнили популярные песни известных певцов. Так, перед зрителями выступили София Ротару, Boney M, «Бурановские бабушки», Стас Михайлов и Егор Крид.
Члены жюри отметили хороший уровень подготовки команд, созданные руками женщин костюмы и реквизит для номеров, а также поблагодарили их за море полученных положительных эмоций.
В финале ежегодного конкурса «А ну-ка, бабушки!» состоялось награждение. Первое место заняли представительницы второго отряда, второе место участницы третьего отряда, третье место досталось осуждённым первого отряда.
В Улан-Удэ осуждённые поучаствовали в конкурсе «А ну-ка, бабушки!»
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