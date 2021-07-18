В Бурятии жители села собирают средства на ремонт дома культуры

Ранее в сельском клубе произошёл пожар
Отремонтировать здание сельского дома культуры решили жители и выходцы села Харьястка Мухоршибирского района Бурятии. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Собрано 95 тысяч рублей на ремонт клуба после пожара. Потребуется купить:
- стройматериал для замены двух верхних рядов стен, для кровли, стропильной системы;
- новый кровельный материал;
- оборудование для прокладки новой электрической разводки;
- материал для внутренних работ.
Также необходимо оплатить работу бригады ремонтников.
Турнир проходил в нерабочее время
На тушении работали 10 человек
12 человек умерли от COVID-19
Медики на протяжении месяца работали в ковидном стационаре детской больницы
Олимпийские игры стартуют 23 июля
Мужчина хотел заработать на площадке, найденной в социальной сети
Местами по республике грозы
Подключение потребителей столицы Бурятии к горячему водоснабжению продолжается
С 13 по 15 июля в дацанах Бурятии проводился Майдари хурал. Во второй день праздника фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко посетил Курумканский дацан «Гандан Ше Дувлин»
Синоптики прогнозируют ливни
Инцидент произошёл с рейсовым автобусом, выехавшим из Улан-Удэ
Возбуждено семь уголовных дел
Ремонтные работы на месте технологической аварии продолжаются
Число больных в ковидных стационарах снижается
Елене Дорошенко было 49 лет