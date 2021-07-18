В Бурятии жители села собирают средства на ремонт дома культуры



- стройматериал для замены двух верхних рядов стен, для кровли, стропильной системы;

- новый кровельный материал;

- оборудование для прокладки новой электрической разводки;

- материал для внутренних работ.



Также необходимо оплатить работу бригады ремонтников.







Отремонтировать здание сельского дома культуры решили жители и выходцы села Харьястка Мухоршибирского района Бурятии. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».Собрано 95 тысяч рублей на ремонт клуба после пожара. Потребуется купить: