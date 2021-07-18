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В Бурятии жители села собирают средства на ремонт дома культуры

В Бурятии жители села собирают средства на ремонт дома культуры
Общество,  Фото:группа «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Ранее в сельском клубе произошёл пожар

Отремонтировать здание сельского дома культуры решили жители и выходцы села Харьястка Мухоршибирского района Бурятии. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Собрано 95 тысяч рублей на ремонт клуба после пожара. Потребуется купить:
 
- стройматериал для замены двух верхних рядов стен, для кровли, стропильной системы;
- новый кровельный материал;
- оборудование для прокладки новой электрической разводки;
- материал для внутренних работ.

Также необходимо оплатить работу бригады ремонтников. 


сбор средств дом культуры

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