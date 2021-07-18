Мошенники обманули забайкальца на 3,5 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина хотел заработать на площадке, найденной в социальной сети



В полицию в Забайкалье обратился 41-летний мужчина и сообщил о хищении у него 3,5 млн рублей. Оказалось, в конце июня потерпевший, обнаружив в «Инстаграм» рекламу с предложением об инвестировании, перешёл по ссылке и на интернет-площадке ввёл свои персональные данные, а также номер телефона и сведения о банковской карте.



Затем ему перезвонили неизвестные, разъяснив условия дополнительного заработка на площадке, предложив внести на специальный счёт 45 тысяч рублей. После этого общение мужчины со звонившими продолжилось по скайпу путём переписки и голосовых сообщений. Потерпевший видел движение своих средств на счёте и даже сумел вывести некоторую сумму на свою банковскую карту, поэтому не сомневался в деятельности инвестиционной площадки.



Затем для получения большего дохода ему предложили вложить максимально крупную сумму. Мужчина оформил четыре кредита, один из которых почти на два миллиона рублей. Поскольку пополнять инвестиционный счёт нужно было в иностранной валюте, доверчивый забайкалец перевёл деньги на банковские карты, указанные аферистами для того, чтобы они сами внесли деньги на торговую площадку.



В середине июля мужчина не смог зайти на сайт, на котором располагалась якобы торговая площадка, и обратился в полицию.



В общей сложности, желая дополнительно заработать, потерпевший потерял больше трёх с половиной миллионов рублей, сообщили в пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

