Гидравлические испытания на теплосетях, по плану, должны завершиться
Сегодня, 17 июля, в Улан-Удэ должна начаться подача отключенной в понедельник горячей воды.
«17 июля с 00:00, согласно телефонограммы филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» «О проведении испытаний на прочность и плотность системы тепловых сетей тепломагистралей 2,3,4,5 от источника теплоснабжения ТЭЦ-1», проведены гидравлические испытания. Подача горячего водоснабжения возобновлена», - говорится в сообщении оперативных служб города.
Горячую воду потребителям от ТЭЦ-1 отключили 12 июля. Это коснулось домов, подключенных к шести тепломагистралям:
тепломагистраль №1 - Железнодорожный район (район ПВЗ и ФСК);
№2 - Советский район (централизованная часть);
№3 - Железнодорожный район (район Шишковки);
№4 - Железнодорожный район (Пентагон, ул. Моховая, ул. Тропинина, ул. Шаляпина);
№5 - Октябрьский район (18 квартал, ул. Трубачеева, ул. Терешковой, БКМ, ул. Жердева, ул. Ключевская);
№6 - Октябрьский район (от ул. Ключевская по 20а квартал).
В Улан-Удэ сегодня должны вернуть горячую воду
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