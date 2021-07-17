В Иркутске пройдёт питчинг кинодебютантов

Мероприятие состоится в рамках Байкальского молодёжного кинофорума



С 7 по 9 сентября в Иркутске состоится питчинг дебютантов в рамках Байкальского молодёжного кинофорума и 20-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина.



В питчинге могут принять участие дебютанты Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) на момент проведения питчинга, либо в соавторстве с представителями данной возрастной категории. Свои проекты могут подать кинематографисты Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа, а также команды, планирующие осуществить съёмки проектов на территории Иркутской области или в копродукции с кинематографистами Иркутской области.



Работы принимаются в двух категориях: «Игровое кино» (полнометражное кино, короткометражное кино, веб-сериалы) и «Документальное кино». Общий призовой фонд питчинга – 1,3 млн. рублей. Два проекта получат по 500 тыс. рублей от Союза кинематографистов России и фонда президентских грантов. Также лауреаты питчинга получат 300 тыс. рублей от Иркутскоблкинофонда при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области.



Для участия в питчинге необходимо зарегистрироваться на платформе «КиноКластер Moviestart» и заполнить анкету в разделе «Мои проекты», а также прикрепить к анкете синопсис и сценарий проекта. Для документальных проектов возможна замена сценария режиссёрской экспликацией.



Оформленную заявку необходимо подать на питчинг в разделе «Конкурсы». Подать заявку можно до 20 августа.



Участники кинофорума получат возможность участия в тренинге, образовательных программах, а также девелопменте своих проектов.



Байкальский молодёжный кинофорум проводится в рамках всероссийского молодёжного кинофорума. Этапы всероссийского молодёжного кинофорума в этом году проходят в 13 регионах России с общим призовым фондом 20 миллионов рублей.



Помимо питчинга дебютантов в рамках проекта проводятся локейшн-туры в регионах России, презентации региональных кинокластеров и киностудий, скрининг-показы, круглые столы, образовательная программа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



Возрастное ограничение 18+

