В Иркутске пройдёт питчинг кинодебютантов

Мероприятие состоится в рамках Байкальского молодёжного кинофорума
С 7 по 9 сентября в Иркутске состоится питчинг дебютантов в рамках Байкальского молодёжного кинофорума и 20-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина.
В питчинге могут принять участие дебютанты Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) на момент проведения питчинга, либо в соавторстве с представителями данной возрастной категории. Свои проекты могут подать кинематографисты Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа, а также команды, планирующие осуществить съёмки проектов на территории Иркутской области или в копродукции с кинематографистами Иркутской области.
Работы принимаются в двух категориях: «Игровое кино» (полнометражное кино, короткометражное кино, веб-сериалы) и «Документальное кино». Общий призовой фонд питчинга – 1,3 млн. рублей. Два проекта получат по 500 тыс. рублей от Союза кинематографистов России и фонда президентских грантов. Также лауреаты питчинга получат 300 тыс. рублей от Иркутскоблкинофонда при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области.
Для участия в питчинге необходимо зарегистрироваться на платформе «КиноКластер Moviestart» и заполнить анкету в разделе «Мои проекты», а также прикрепить к анкете синопсис и сценарий проекта. Для документальных проектов возможна замена сценария режиссёрской экспликацией.
Оформленную заявку необходимо подать на питчинг в разделе «Конкурсы». Подать заявку можно до 20 августа.
Участники кинофорума получат возможность участия в тренинге, образовательных программах, а также девелопменте своих проектов.
Байкальский молодёжный кинофорум проводится в рамках всероссийского молодёжного кинофорума. Этапы всероссийского молодёжного кинофорума в этом году проходят в 13 регионах России с общим призовым фондом 20 миллионов рублей.
Помимо питчинга дебютантов в рамках проекта проводятся локейшн-туры в регионах России, презентации региональных кинокластеров и киностудий, скрининг-показы, круглые столы, образовательная программа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Возрастное ограничение 18+
В Иркутске пройдёт питчинг кинодебютантов
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