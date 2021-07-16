Школьники из Бурятии стали победителями «Большой перемены»

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Они выиграли путешествие на поезде от Москвы до Владивостока и обратно



Три школьника из Бурятии стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» для обучающихся 5-7 классов. Финал конкурса проходил с 7 по 14 июля в международном детском центре «Артек» в Крыму. В нём приняли участие 660 школьников из всех регионов России.



Победителей определили по итогам решающего конкурсного испытания: в формате форсайт-сессий они проектировали «школу будущего». В сентябре текущего года они смогут отправиться в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.



Как сообщает пресс-служба минобрнауки РБ, от Бурятии обладателями путёвки по маршруту Москва-Владивосток стали:

- Глеб Куликов, школа № 21 «Байкальская перспектива»;

- Екатерина Белых, лицей №27;

- Елизавета Максименко, лицей-интернат №61.



- Благодаря «Большой перемене» мы познакомились с большим количеством интересных творческих активных ребят из разных регионов нашей страны. Призываем всех детей Бурятии принять участие в этом классном конкурсе! Для себя мы точно решили, что будем участвовать и в следующем году. К тому же, участие в финале – это дополнительные баллы к портфолио при поступлении в вуз, - рассказали победители.

