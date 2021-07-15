Кураторы в ссузах получат доплату в 5000 рублей

Выплаты будут начисляться ежемесячно



С 1 сентября 2021 года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут так же, как и классные руководители в школах, ежемесячно получать по пять тысяч рублей. Правительство РФ утвердило правила предоставления и распределения федерального финансирования для обеспечения таких выплат.



Министерство образования Иркутской области провело мониторинг численности кураторов в профессиональных образовательных организациях региона, рассказал глава ведомства Максим Парфёнов. На конец 2020-2021 учебного года их численность составила 1543 человека. Информация направлена в Минпросвещения России и будет уточнена к 1 сентября 2021 года по результатам приёмной кампании в учреждения СПО.



- В настоящее время прорабатывается вопрос о приведении нормативно-правовых актов Иркутской области в соответствие с утверждённым ранее постановлением правительства России, - добавил глава регионального министерства.



Ранее, с 1 сентября 2020 года, доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч стали получать педагоги общеобразовательных школ. В 2021 году на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам школ в Иркутской области из федерального бюджета предусмотрено более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

