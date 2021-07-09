 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июля

08 июля

Популярное

В Улан-Удэ началась посадка газонов методом гидропосева

В Улан-Удэ началась посадка газонов методом гидропосева
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Работы проведут во всех районах города

В столице Бурятии стартовала посадка газонов методом гидропосева. В этом году работы пройдут во всех районах Улан-Удэ.

В первую очередь будут озеленяться общественные территории. В Октябрьском районе газоны появятся в сквере на Ткацкой, сквере «Строителям БАМ». В Советском озеленят скверы «Журавли» и «Заречный», в Железнодорожном – сквер имени Пушкина. В целом по городу определили 15 новых мест для посадки газонов.

На общественных пространствах города используется универсальная травосмесь, адаптированная к резко континентальному климату. В состав травосмеси входят овсянница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный.

Напомним, что администрация Улан-Удэ в 2019 году с началом проекта «Зелёный город» начала внедрять эффективные технологии озеленения города, одной из которых является посадка газонов с помощью метода гидропосева.

- В специальной установке происходит смешение семян, мульчирующего материала на основе целлюлозы с безопасным красителем, влагоудерживающих добавок, удобрений. После смешивания в установке смесь приобретает зелёный оттенок для того, чтобы оценить равномерность покрытия. Затем этой смесью покрывают земельный участок. Когда масса затвердеет, семена становятся защищены от смыва дождём, выдувания ветром и съедения птицами, а также исчезает такая проблема, как эрозия почвы, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

В прошлом году МБУ «Городское лесничество» высадило 10 тысяч квадратных метров с помощью данной технологии.


Улан-Удэ озеленение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школьники станут участниками научной экспедиции по Байкалу
Школьники станут участниками научной экспедиции по Байкалу
Общество, 09.07.2021
Открыт набор учащихся на смену «Байкал – природная лаборатория»
В Улан-Удэ проходят акции, посвящённые писателям Бурятии
В Улан-Удэ проходят акции, посвящённые писателям Бурятии
Общество, 09.07.2021
В честь пяти классиков Бурятии проводятся литературный фестиваль и онлайн-выставка
В Улан-Удэ построили спортплощадку для студентов
В Улан-Удэ построили спортплощадку для студентов
Общество, 09.07.2021
Её официальное открытие запланировано на начало сентября
В Улан-Удэ началась посадка газонов методом гидропосева
В Улан-Удэ началась посадка газонов методом гидропосева
Общество, 09.07.2021
Работы проведут во всех районах города
В Бурятии назвали победителей конкурса краеведческой и детской литературы
В Бурятии назвали победителей конкурса краеведческой и детской литературы
Общество, 09.07.2021
В этом году было выбрано девять победителей в четырёх номинациях
В Монголии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8
В Монголии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8
Общество, 09.07.2021
Подземные толчки зарегистрированы в приграничном с Россией аймаке Завхан
В Улан-Удэ определены пункты сбора во время паводков
В Улан-Удэ определены пункты сбора во время паводков
Общество, 09.07.2021
В Советском районе рассказали о механизме действий при ЧС на Левом берегу
В Бурятии супруги отметили «золотой» юбилей
В Бурятии супруги отметили «золотой» юбилей
Общество, 09.07.2021
В Заиграевском районе чествовали семью Манзуровых
«Семейная ипотека» стала доступна семьям с одним ребёнком
«Семейная ипотека» стала доступна семьям с одним ребёнком
Общество, 09.07.2021
Также продлена программа «Льготная ипотека»
Гроссмейстер из Бурятии победил чемпиона мира по шахматам
Гроссмейстер из Бурятии победил чемпиона мира по шахматам
Общество, 09.07.2021
На онлайн-турнире Жамсаран Цыдыпов выиграл партию у Магнуса Карлсена
В Забайкалье введены дополнительные ограничения из-за COVID-19
В Забайкалье введены дополнительные ограничения из-за COVID-19
Общество, 09.07.2021
Меры предприняты в связи с ростом заболеваемости
Бурятский борец выиграл чемпионат мира в Турции
Бурятский борец выиграл чемпионат мира в Турции
Общество, 09.07.2021
Помимо двух золотых медалей, в копилке сборной республики - серебряная и бронзовая награды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^