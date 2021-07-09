В Улан-Удэ началась посадка газонов методом гидропосева

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Работы проведут во всех районах города



В столице Бурятии стартовала посадка газонов методом гидропосева. В этом году работы пройдут во всех районах Улан-Удэ.



В первую очередь будут озеленяться общественные территории. В Октябрьском районе газоны появятся в сквере на Ткацкой, сквере «Строителям БАМ». В Советском озеленят скверы «Журавли» и «Заречный», в Железнодорожном – сквер имени Пушкина. В целом по городу определили 15 новых мест для посадки газонов.



На общественных пространствах города используется универсальная травосмесь, адаптированная к резко континентальному климату. В состав травосмеси входят овсянница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный.



Напомним, что администрация Улан-Удэ в 2019 году с началом проекта «Зелёный город» начала внедрять эффективные технологии озеленения города, одной из которых является посадка газонов с помощью метода гидропосева.



- В специальной установке происходит смешение семян, мульчирующего материала на основе целлюлозы с безопасным красителем, влагоудерживающих добавок, удобрений. После смешивания в установке смесь приобретает зелёный оттенок для того, чтобы оценить равномерность покрытия. Затем этой смесью покрывают земельный участок. Когда масса затвердеет, семена становятся защищены от смыва дождём, выдувания ветром и съедения птицами, а также исчезает такая проблема, как эрозия почвы, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



В прошлом году МБУ «Городское лесничество» высадило 10 тысяч квадратных метров с помощью данной технологии.





