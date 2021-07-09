Её официальное открытие запланировано на начало сентября
В Советском районе Улан-Удэ появилась универсальная спортивная площадка для студентов. В целях благоустройства территории общежитий и развития здорового образа жизни завершены работы по строительству спортплощадки размером 14х24 м между студенческими общежитиями №4 и №5 Бурятского госуниверситета.
- Данная спортивная площадка является универсальной, где студенты смогут играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, стритбол, - рассказал директор спортклуба БГУ Виктор Власов. - На площадке выполнены следующие спортивные оборудования: стойки баскетбольные уличные, щит баскетбольный уличный, кольцо баскетбольное уличное, стойки волейбольные уличные, ворота мини-футбольные переносные, соответствующая разметка для каждого вида спортивных игр.
Как сообщает профком студентов БГУ, основанием площадки служит щебень, предусмотрена бетонная армированная подготовка по щебеночному основанию. Также предусмотрен уклон для водоотвода. Сама площадка имеет покрытие из резиновой крошки. Кроме этого, вокруг площадки выполнено профильное металлическое сетчатое ограждение из нержавейки с полимерным покрытием. В перспективе планируется освещение по всей территории. Гарантийный срок на выполненные работы согласно контракту составляет 60 месяцев.
Официальное открытие спортплощадки планируется в начале сентября. Ответственными за её содержание, помимо должностных лиц, будет студсовет общежитий БГУ.
В Улан-Удэ построили спортплощадку для студентов
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