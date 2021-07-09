Братск поддержит свою дзюдоистку на Олимпиаде онлайн-акцией

Лучшей поддержке будут вручены призы



В Иркутской области объявлено о начале акции в поддержку Ирины Долговой —дзюдоистки из Братска, которая в составе сборной России будет представлять страну на Олимпийских играх в Токио. Ирина Долгова выступит в весовой категории до 48 килограммов.



- Сегодня мы даём старт акции в поддержку Ирины Долговой в социальных сетях. Объявляем четыре номинаций и приз зрительских симпатий. После Олимпиады подведём итог, определим победителей по каждой номинации и вручим призы. Когда Ирина вернётся, мы соберём всех, кто её поддерживал. А Ирина уже сейчас почувствует, несмотря на большое расстояние, нашу поддержку: что мы с ней вместе, что мы с ней рядом, будем за неё болеть и переживать. Поддержим нашу Ирину Долгову! – объявил об акции мэр Братска Сергей Серебренников.



Присоединиться к акции и поучаствовать в конкурсе несложно. Для этого необходимо выложить фото, видео или текст с хештегами #ДолговаБратскстобой и #ДолговаРоссиястобой в любой из социальных сетей. Все опубликованные материалы с хештегами будут дублироваться в сообществе во ВКонтакте «Ирина Долгова, Братск с тобой!». Отправить также можно напрямую через личные сообщения сообщества или через функцию «Предложить новость», а также прислав на электронную почту dolgovaolympics@yandex.ru.



Все присланные видео, фото и тексты будут оцениваться по номинациям:

- самая креативная видео-поддержка;

- самая интересная поддержка в стихах и прозе;

- самый юный болельщик (при публикации указать возраст);

- самая массовая поддержка от братчан (при публикации указать количество участников).



И ещё один победитель будет определён зрителями. «Приз зрительских симпатий» выберут из числа материалов, которые участники отправят по четырём номинациям, указанным выше. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.



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