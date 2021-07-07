Нахождение возле городка запрещено
С 7 по 9 июля в военном городке вблизи города Гусиноозёрск будут производиться взрывные работы, сообщает районная группа «Селенга-инфо.24/7
Уточняется, что запрещено нахождение в зоне военного городка №63.
В военном городке в Бурятии прогремят взрывы
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