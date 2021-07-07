Иркутский теннисист выиграл кубок России

Соревнования по настольному теннису среди лиц с ПОДА состоялись в Саратове



С 1 по 5 июля в городе Саратов на базе спортивного комплекса «Кристалл» прошёл кубок России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования были посвящены паралимпийской чемпионке Наталии Мартяшевой.



Медали разыгрывались между спортсменами в категории «стоя» (6-10 класс) в личном и командном зачётах. Всего в турнире приняли участие более 70 спортсменов из 19 регионов России. В числе участников отметились чемпионы и победители международных соревнований, чемпионатов и первенств России.



По итогам серий игр в личных соревнованиях уверенную победу в своем классе одержал спортсмен из Иркутской области Алексей Самсонов. Алексей – представитель спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко. Он тренируется у Людмилы Полодухиной, сообщает пресс-служба СШОР.

