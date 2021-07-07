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Учение «Селенга – 2021» проведут в Монголии

Учение «Селенга – 2021» проведут в Монголии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В мероприятии примут участие подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии

В столице Монголии Улан-Баторе завершилась вторая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021». В ходе переговоров представители Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии согласовали замысел совместного учения, порядок практических действий подразделений, организацию питания и бытового обслуживания.

Кроме того, был согласован порядок пересечения государственной границы Монголии подразделениями ВВО, а также мероприятия по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

- Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приёмов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В текущем году «Селенга» состоится на территории Монголии. В учении планируется задействовать ряд подразделений общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии.
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