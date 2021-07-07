Учение «Селенга – 2021» проведут в Монголии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В мероприятии примут участие подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии



В столице Монголии Улан-Баторе завершилась вторая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021». В ходе переговоров представители Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии согласовали замысел совместного учения, порядок практических действий подразделений, организацию питания и бытового обслуживания.



Кроме того, был согласован порядок пересечения государственной границы Монголии подразделениями ВВО, а также мероприятия по недопущению распространения инфекционных заболеваний.



- Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приёмов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В текущем году «Селенга» состоится на территории Монголии. В учении планируется задействовать ряд подразделений общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии.

