В мероприятии примут участие подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии
В столице Монголии Улан-Баторе завершилась вторая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021». В ходе переговоров представители Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии согласовали замысел совместного учения, порядок практических действий подразделений, организацию питания и бытового обслуживания.
Кроме того, был согласован порядок пересечения государственной границы Монголии подразделениями ВВО, а также мероприятия по недопущению распространения инфекционных заболеваний.
- Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приёмов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В текущем году «Селенга» состоится на территории Монголии. В учении планируется задействовать ряд подразделений общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии.
Учение «Селенга – 2021» проведут в Монголии
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