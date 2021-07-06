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В улан-удэнской колонии устроили конкурс ретро-причёсок

В улан-удэнской колонии устроили конкурс ретро-причёсок
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Женщины подготовили различные образы по подобию моды прошлого столетия

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялся конкурс ретро-причёсок.

Конкурс приурочили ко Дню молодёжи. Участие приняли представительницы от каждого отряда колонии, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Женщины подготовили различные образы по подобию моды прошлого столетия. Самостоятельно они приготовили костюмы, нанесли макияж и, конечно, сделали причёски.

По итогам конкурса первое место заняла осуждённая третьего отряда. Второй стала участница от первого отряда, а на третьем месте конкурсантка от второго отряда.



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