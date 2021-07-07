В Бурятии об отключении горячей воды узнают через Госуслуги

На такой вид оповещения постепенно перейдут все регионы России



В Бурятии информацию о графике планового отключения горячей воды смогут получать с помощью портала Госуслуги. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики по инфраструктуре Евгений Луковников.



- Сегодня объявления об отключении воды должны быть не на дверях подъездов в многоквартирных домах, а в электронном виде на личную почту каждого гражданина, что вполне естественно в век технологий. Хотя и объявления на бумаге нельзя отрицать для тех, кто не владеет интернетом. Портал Госуслуги очень востребован в настоящее время и граждане почувствовали его преимущества. Что касается информации о графике планового отключения горячей воды, то первыми через портал начали получать жители Московской области в мае этого года благодаря активному сотрудничеству с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Постепенно на такой вид оповещения перейдут и все остальные регионы страны, в том числе и наша республика, - рассказал Евгений Луковников.



Напомним, что согласно действующему законодательству, исполнитель коммунальных услуг обязан информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в поставке ресурса не позднее чем за 10 рабочих дней до этого. Госстройжилнадзор рекомендует ресурсоснабжающим организациям организовать оперативную работу по своевременному размещению графиков отключения в системе ГИС ЖКХ. Исполнители коммунальных услуг обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию о перерывах в предоставлении коммунальных услуг, приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг, указывая адрес, вид коммунальной услуги, дату и время окончания перерыва и его причину.



Следует также отметить, что в случае неразмещения сведений в ГИС ЖКХ в отношении должностных и юридических лиц могут быть составлены протоколы об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

