Жители Аги внесут вклад в строительство памятника в Улан-Удэ

В столице Бурятии планируют поставить памятник уроженцу Могойтуйского района



Жители Агинского Бурятского округа вносят свой вклад в строительство памятника Даширабдану Батожабаю в Улан-Удэ. В частности, более сорока тысяч рублей собрано и перечислено на счёт его дочери сотрудниками окружной администрации.



Оргкомитет в округе, созданный по инициативе литературного объединения имени Жамьяна Балданжабона и земляков-догойцев, обратился к сельчанам и организованным коллективам Аги поддержать увековечение памяти известного бурятского писателя. Свою лепту можно внести до 1 августа. Отчёт спонсоров и жертвователей освещается в группе «Батожабай 100 лет» в Вайбере.



Напомним, что 25 августа 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения прозаика, драматурга, киносценариста, члена Союза писателей СССР, участника Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени, почетного милиционера Москвы, уроженца села Догой Могойтуйского района Агинского Бурятского округа Даширабдана Батожабая. В честь памятной даты возле национальной библиотеки Бурятии планируется установить ему памятник. Стоимость работы оценивается в 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

