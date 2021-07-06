Торжественное мероприятие состоялось в отделе по Аларскому району службы ЗАГС Иркутской области
В Аларском районе Усть-Ордынского Бурятского округа отметили золотой юбилей семейной жизни (55 лет) супруги Андриановы Георгий Петрович и Людмила Николаевна. Семейную пару поздравили представители районного отдела службы ЗАГС Иркутской области и мэр Аларского района Роман Дульбеев.
Георгий Петрович родом из села Голуметь Черемховского района Иркутской области, Людмила Николаевна выросла в деревне Граниковка Целиноградской области Казахстана. В 1970 году после службы в армии Георгий был направлен в Целиноградскую область в совхоз «Веселовский» для помощи в уборке урожая, где работал на автомобиле ГАЗ-51. После трудовых будней ходил в сельский клуб на танцы, здесь он и встретил девушку, которая покорила его сердце. Страда закончилась и, оставив Людмилу в родной деревне, Георгий вернулся к себе в село, но уже в начале январе 1971 года появился на пороге дома Бояркиных с предложением руки и сердца.
Сейчас юбиляры находятся на заслуженном отдыхе, занимаются домашним хозяйством, принимают активное участие в воспитании 3 правнуков. В память об этом юбилее Георгий Петрович и Людмила Николаевна поставили подписи в «Почётной книге» юбиляров Аларского района. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
Семья из Усть-Ордынского округа отметила золотой юбилей
Общество, Фото:
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