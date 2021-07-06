Работодателя оштрафовали за нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ работодатель, осуществляющий розничную торговлю, заключил трудовой договор с мужчиной, ранее занимавшим должность федеральной государственной гражданской службы. Работник ранее трудился на посту судебного пристава-исполнителя.
В нарушение закона о противодействии коррупции уведомление о заключении трудового договора с ним по месту его прежней службы в установленный срок не направлено.
Работодателя привлекли к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего работника, ему назначен штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ бывшего госслужащего с нарушением приняли на работу
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