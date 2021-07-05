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В роддоме в Улан-Удэ мальчиков рождается больше, чем девочек

В роддоме в Улан-Удэ мальчиков рождается больше, чем девочек
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего за неделю родилось более сотни детей

За неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ было 102 родов. В том числе родилась двойня. Всего на свет появились 60 мальчиков, 43 девочки, сообщили представители медучреждения.

Ранее, с 14 по 20 июня, состоялось 109 родов. Из них двойняшек – 4, мальчиков - 62, девочек – 51.

С 21 по 27 июня было 112 родов. Двойняшек – 1, мальчиков – 56, девочек – 57. До этого, с 7 по 13 июня, состоялось 96 родов, из них 5 двойняшек, 57 мальчиков и 44 девочки.

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