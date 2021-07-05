В Улан-Удэ чистят ливнёвки после обильных дождей









В столице Бурятии под влиянием южного циклона в июне выпало большое количество осадков. Сложный рельефа города обуславливает появление потоков ливневых вод, которые несут собой песок, гравий, мусор, забивают ливневую канализацию, сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Содержанием и очисткой ливневой канализации занимается сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству». Специалисты комбината очищают вручную и с помощью специальной установки и занимаются ремонтом.В июне-июле был очищены ливневые каналы на улицах Цивилева, Гагарина, Комсомольская, Николая Петрова, Клыпина, Юного Коммунара, Лысогорская, Комарова, Гарнаева.Для прочистки длинных узких труб используется специальная каналопромывочная машина, которая подает давление до 160 атмосфер (бар) по узкому резиновому шлангу. Напор воды из него пробивает, как игла, все наносы и застои в канализационной трубе. С помощью данной машины были очищены ливневые трубы по ул. Ленина, Куйбышева, Кирова, Смолина, Коммунистическая, Борсоева, Маяковского, Королева, пр. 50-летия Октября.Протяжённость городских дорог составляет более 550 км, включая грунтовые дороги. Ливневой канализацией обеспечены 39 км автодорог города на 68 участках. Большая часть водостоков вдоль улично-дорожной сети города была построена ещё в советское время и имеет малую пропускную способность труб и лотков. В связи с этим их необходимо периодически прочищать от накопившегося песка, которым подсыпают дороги в зимний период, от листьев и бытового мусора.