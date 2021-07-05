Алёна Тимофеева в составе сборной страны заняла третье место
Со 2 по 5 июля в литовском городе Каунас прошло первенство мира по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-18 лет.
Спортсменка из Усть-Ордынского Бурятского округа Алёна Тимофеева в составе сборной России заняла третье место. Уроженка деревни Морозово Боханского района тренируется под руководством тренера-преподавателя Боханской ДЮСШ Юрия Бухаева. Об этом сообщает группа «Спорт Боханского района».
Напомним, что в феврале Алёна Тимофеева победила на первенстве России по гиревому спорту среди юношей и девушек в Омске. По итогам соревнований спортсменка вошла в состав сборной команды России для участия в первенстве мира в Литве.
Боханская спортсменка стала призёром гиревого первенства мира
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