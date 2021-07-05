Боханская спортсменка стала призёром гиревого первенства мира

Общество, Фото: группа «Спорт Боханского района»

Алёна Тимофеева в составе сборной страны заняла третье место



Со 2 по 5 июля в литовском городе Каунас прошло первенство мира по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-18 лет.



Спортсменка из Усть-Ордынского Бурятского округа Алёна Тимофеева в составе сборной России заняла третье место. Уроженка деревни Морозово Боханского района тренируется под руководством тренера-преподавателя Боханской ДЮСШ Юрия Бухаева. Об этом сообщает группа «Спорт Боханского района».



Напомним, что в феврале Алёна Тимофеева победила на первенстве России по гиревому спорту среди юношей и девушек в Омске. По итогам соревнований спортсменка вошла в состав сборной команды России для участия в первенстве мира в Литве.

