Иркутских студентов будут обучать основам самозанятости

В проекте примут учащиеся и выпускники ссузов области
Иркутская область стала одним из девяти регионов, принимающих участие в пилотном проекте по созданию устойчивой системы подготовки кадров для выхода в экономическую деятельность в качестве самозанятых граждан. В области оператором проекта Ворлдскиллс Россия выступает региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования.
В июне был проведён тренинг для тьюторов проекта, которые уже приступили к обучению будущих самозанятых. На обучение записались студенты из Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма, а также из Иркутского авиационного техникума. Популярными направлениями для будущих бизнес-идей стали сфера туризма и IT-программирование, швейное производство и технологии эстетических услуг.
Основам самозанятости будут обучать студентов старших курсов и выпускников учреждений среднего профессионального образования. По результатам пилотного проекта молодые люди получат знания о том, как монетизировать свои навыки по специальности и получать реальный доход на рынке труда.
По словам организаторов, подобный эксперимент позволит отработать модель программы подготовки, чтобы в дальнейшем тиражировать её на национальном уровне. Важно определить её эффективность, ограничения, апробировать технологические решения и то, как они взаимодействуют с платформами занятости, а также выявить, какой процент обучающихся освоит программу и начнёт самостоятельную деятельность.
Реализации проекта будут способствовать сервисы, которые существуют в рамках движения Ворлдскиллс. С их помощью участники получат инструкции, как эффективно продвигать свои услуги, наращивать квалификацию, работать с клиентами, что позволит увеличить конкурентные преимущества.
Проект уже стартовал в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Дагестан, Северная Осетия – Алания, а также Кемеровской, Томской, Самарской, Новгородской и Калининградской областях. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутских студентов будут обучать основам самозанятости
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