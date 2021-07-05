В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Чертенкова

На ремонт выделено 13 млн рублей



В Улан-Удэ начался ремонт второго участка дороги улицы Чертенкова. Ремонт идёт от проспекта 50-летия Октября до перекрёстка улицы Хоца Намсараева, сообщили в пресс-службе мэрии.



Подрядная организация ООО «Легион-1» заменила старые бортовые камни. Скоро на участке протяжённостью 450 метров приступят к фрезерованию асфальта.



- На этой неделе мы планируем закончить демонтаж старого асфальтного покрытия и приступить к укладке нового. Все материалы и техника у нас уже наготове, главное, чтобы погода была хорошая, - отметил генеральный директор ООО «Легион-1» Сетрак Кучукян.



Дорога имеет интенсивное движение, вдоль участка расположены многоэтажные дома, офисы, магазины, агентства, а также гимназия №14.



Помимо нового дорожного полотна, здесь появятся новые площадки на автобусных остановках. В завершение ремонтных работ специалисты установят предупреждающие знаки, нанесут разметку.



Всего на ремонт дороги выделено около 13 млн рублей.



Также по улице Чертенкова ремонтируют другой участок от ул. Юного Коммунара общей протяженностью 2 км. Там дорожники производят отсыпку оснований из щебеночно-песчаной смеси под асфальтобетонное покрытие.



