Спортсмен стал обладателем трёх золотых наград
В башкирском городе Салават завершилось первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок. За награды боролись спортсмены в возрасте от 15 до 23 лет.
В категории до 96 килограмм у мужчин победителем стал забайкалец Тимур Долбышев, выигравший три золотых медали. Награды он получил за рывок 162 килограмма, толчок 197 килограммов и сумму двоеборья – 359 килограммов.
Напомним, что в июне текущего года на чемпионате России в Ханты-Мансийске, Тимур занял второе место. В настоящее время он готовится на первенство Европы до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальский тяжелоатлет выиграл первенство России
Общество, Фото:
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