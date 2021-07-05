Забайкальский тяжелоатлет выиграл первенство России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

Спортсмен стал обладателем трёх золотых наград



В башкирском городе Салават завершилось первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок. За награды боролись спортсмены в возрасте от 15 до 23 лет.



В категории до 96 килограмм у мужчин победителем стал забайкалец Тимур Долбышев, выигравший три золотых медали. Награды он получил за рывок 162 килограмма, толчок 197 килограммов и сумму двоеборья – 359 килограммов.



Напомним, что в июне текущего года на чемпионате России в Ханты-Мансийске, Тимур занял второе место. В настоящее время он готовится на первенство Европы до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

