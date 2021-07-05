Жителей Бурятии просят не приходить на Майдари хурал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Принять участие в хурале они могут удалённо из дома



Майдари хурал, посвящённый скорейшему нисхождению Будды грядущего, пройдёт в Иволгинском дацане Бурятии с 13 по 15 июля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой верующих просят оставаться дома и участвовать в хурале удалённо.



Напомним, этот один из больших буддийских годовых праздников проводится во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России. Трёхдневный праздничный молебен посвящён Будде пятой благой кальпы Майтреи (Майдари), его скорейшему нисхождению из обители Тушита на людской материк Джамбудвипа.



В первый день праздника, 13 июля с 9:00 до 12:00 ламы Иволгинского дацана проведут Ганжур хурал, а с 14:00 до 16:00 – Майндарийн Дончод (хурал Тысячи подношений Майтрее).



Основным считается второй день праздника, когда ламы возносят молитвы призвания, почитания и восхваления, подносят мандалу Будде Майтреи. Специальный Майдарийн Дувтаб хурал («Лодка, идущая по лотосовому океану Тушиты» – ритуал подношения, объединённый с садханой Владыки Майтреи) начнётся на четвертые лунные сутки последнего летнего месяца, 14 июля, с 8:00 и продлится до 14:00. Примерно в 11 часов состоится торжественный обход («Жамкор») колесницы, на которой восседает Будда будущего Майтрея, вокруг дацана. По традиции в Иволгинском дацане в колесницу запрягают коня-аргамака, сделанного из папье-маше и окрашенного в зелёный цвет, что символизирует счастье.



15 июля с 9:00 до 14:00 ламы Иволгинского дацана будут читать молебен, посвящённый защитникам – сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану. Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.

